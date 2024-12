Fehér Krisztián az X-Faktor 2024-es győztese, Valkusz Milán elsírta magát

Végéhez ért a X-Faktor 2024-es évada, szombat este eldőlt, melyik énekes nyerte az RTL tehetségkutatóját, és vele együtt a 36 millió forintos fődíjat. A fináléban három versenyző – az Éberkóma, Fehér Krisztián és Sárközi Roland – küzdött a nézők szavazataiért. Az ötödik élőshow-ban a mentorok közös dallal támogatták versenyzőjüket, így Gáspár Laci, Valkusz Milán és Majka is színpadra lépett. Az utolsó adás rendkívül színes lett, többek között sírástól, nevetéstől, és a vitáktól is hangos volt a stúdió.

Az X-Faktor szombat esti fináléjában három versenyző küzdött egymással a győzelemért. Az egyéni produkciók után az énekesek a mentorokkal együtt adtak elő duettet. A továbbjutást érő székek eltűntek, ezúttal kizárólag a nézői szavazatok számítottak.

A múlt heti elődöntőben Zilincki Nóra esett ki, így végül csak Tóth Andi maradt mentorált nélkül.

A 2024-es X-Faktor döntőjében,

Majka versenyzőcsapata, az Éberkóma;

Valkusz Milán versenyzője, Fehér Krisztián

és Gáspár Laci versenyzője, Sárközi Roland

küzdött meg a tehetségkutató első helyezéséért.

Már a műsor eleje egy meglepetéssel indult, Gáspár Laci kiesett versenyzőivel, Toldi Sanyival és Szabó Bencével együtt karácsonyi pulcsiban lépett színpadra. Az énekesek a Nincs Karácsony Nélküled című saját szerzeményüket adták elő.

Miller Dávid és Pápai Joci műsorvezetők ezután egy váratlan bejelentést tettek, ugyanis a tehetségkutató egyik versenyzője extra jutalomban részesült. Tóth Andi korábbi mentoráltja, Zilincki Nóra „Az X-Faktor legsokoldalúbb előadója” díj nyertese lett, és egy két főre szóló törökországi álomutazást kapott.

Majka és Gáspár Laci már összeveszett

Az estét Fehér Krisztián nyitotta az Álomkép című saját dalával. A 21 éves kunhegyesi versenyző az előző adásokhoz képest sokkal visszafogottabb véleményt kapott a mentoroktól. Gáspár Laci azt mondta, hogy jót szórakozott, majd meghatódott, mivel karrierje Krisztiánéhoz hasonlóan indult.

Ezúttal Tóth Andi és Majka sem kritizálta a produkciót. A rapper-műsorvezető sok sikert kívánt Krisztiánnak, majd ismét felhívta a figyelmét, hogy a jelenlegi népszerűsége nem tart örökké. Szerinte a boldogsághoz az kell, hogy a versenyző elégedett legyen önmagával, a nagy siker elérését pedig egy élet munkájának nevezte.

Következett az Éberkóma, a formáció a Sorry című saját dallal lépett színpadra. A mentorok közül Valkusz Milán és Majka is állva tapsolt, míg a közönség hosszasan skandálta a versenyzőcsapat nevét. Tóth Andi profinak, míg a ValMar duó tagja zseniálisnak nevezte a dalt. Valkusz Milán megköszönte, hogy a csapat koncertélményt és bulit varázsolt a színpadra. Gáspár Laci kiemelte, hogy egyáltalán nem érezte jól magát a produkció közben. Leginkább azt kifogásolta, hogy a vokálrésznél a versenyzők újból ráénekeltek saját, stúdióban rögzített hangjukra.

Majka azonnal az Éberkóma védelmére kelt. szerinte gáspár laci „olyan badarságokat mond, hogy a feje is megfájdul tőle”. Hozzátette, hogy egyébként sem „Laci bácsi” a célközönségük.

Gáspár Lacit meglepte Majka reakciója, így csak annyit mondott, hogy „bocs, hogy itt vagyok és elmondtam a véleményemet”.

Az éneklést Sárközi Roland folytatta a The Beatles Yesterday című slágerével. A mentorok közül Tóth Andi, Valkusz Milán és Gáspár Laci is állva tapsolt. Majka ismét felhozta a korábbi nézeteltérését mentortársával. A rapper elmondta, hogy nagyon örül, hogy megismerte Sárközi Rolandot, és nem is mondana rosszat, mert neki nem előnye lehúzni más versenyzőjét. Gáspár Laci kikérte magának, hozzátéve, hogy korábban csak a véleményét mondta el, és egyetért abban, hogy minden versenyző megérdemelten került a fináléba.

Tóth Andi szerint Sárközi Rolandéhoz hasonló hangszín csak tíz-húsz évente adatik meg egy énekesnek. Valkusz Milán szintén dicsérte a versenyzőt, hozzátéve, hogy szeretné jobban megismerni Sárközi Rolandot egy saját készítésű dalban. Gáspár Laci megerősítette, hogy mentoráltjával már ezen is dolgoznak.

Majka, Valkusz Milán és Gáspár Laci is énekelt

A mentorok közös produkcióval támogatták versenyzőiket. Elsőként Majka és az Éberkóma lépett színpadra, ahol Majka ft. Curtis ft. BLR Belehalok című slágerét adták elő teljesen új átdolgozásban. A csapat hatalmas élménynek nevezte, hogy együtt rappelhetett Majkával.

Valkusz Milán és Fehér Krisztián ezúttal is a saját dalválasztásnál maradt: a Péntek – Szombat című közös szerzeményüket adták elő. A produkció végén mindketten meghatódtak. Fehér Krisztián „testvérének és barátjának” nevezte Valkusz Milánt. A ValMar duó tagja szerint versenyzője rendkívül motiválóan hatott rá, és visszatalált önmagához. Hozzátette, hogy ettől függetlenül Marics Petivel is érkeznek majd az újabb dalok.

Végül Gáspár Laci és Sárközi Roland következett Gáspár Laci Bolond vagyok, mert téged szeretlek című dalával. A közös munkát mindketten dicsérték. Gáspár Laci kiemelte, hogy már nagyon várta, hogy együtt dolgozhasson a versenyzőjével.

Az Éberkóma lett az idei X-Faktor harmadik helyezettje

A tehetségkutató ötödik élőshow-jában ismét a nézők döntötték el, hogy kit szeretnének látni a finálé utolsó fordulójában. A legkevesebb szavazatot az Éberkóma kapta, így Majka versenyzőcsapata lett a 2024-es X-Faktor harmadik helyezettje. A rapper-műsorvezető szerint biztosan hallanak még a csapatról, amire nem is kell túl sokat várni. Majka bejelentette, hogy a 2025-ös Papp László Sportarénában tartott koncertjére az Éberkómát is meghívta, ahol a C’est la vie című dalukat adhatják elő.

A csapat a harmadik helyezés ellenére sem távozott üres kézzel.

az éberkóma kapta a Sziget Fesztivál különdíját, így jövő nyáron Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei eseményén is ott lesznek.

A korábban beérkezett szavazatokat lenullázták, így újabb körben dönthettek a nézők arról, hogy ki nyerje az idei tehetségkutatót.

Valkusz Milán zokogva tört ki Fehér Krisztián éneklésén

A műsort Fehér Krisztián, majd Sárközi Roland folytatta. A versenyzők az eddigi legemlékezetesebb produkciójukkal léptek színpadra. Fehér Krisztián a Gyere Kislány című saját dalát énekelte – a 21 éves fiatalember ezzel a számmal jutott tovább az X-Faktor idei évadának első válogatóján, maradandó pillanatokat szerezve a mentoroknak.

Valkusz Milán zokogva hallgatta végig Fehér Krisztiánt, majd felment a színpadra, és magához ölelte versenyzőjét.

Miller Dávid műsorvezető megjegyezte, hogy valószínűleg Valkusz Milán az egyetlen ember Magyarországon, aki a Gyere Kislány című dalon sírva fakad. Az X-Faktor másik műsorvezetője, Pápai Joci szerint a ValMar duó tagja mindenki előtt megmutatta, hogy mekkora szíve van.

Gáspár Laci úgy látja, hogy a tehetségkutató idei évada a mentorok és a versenyzők közötti szoros kapcsolat miatt volt különleges. Fehér Krisztián megjelenését sorsszerűnek nevezte. Majka méltatta a versenyző előadását, szerinte Krisztián most énekelt a legjobban. Tóth Andi úgy látta, hogy Valkusz Milán mentoráltja belopta magát az emberek szívébe, és már ezzel megnyerte a műsort.

Az éneklést Sárközi Roland folytatta Frank Sinatra My Way című slágerével. Az előadás után mindenki állva tapsolt. Tóth Andi szerint Roland fejlődött a legtöbbet a tehetségkutatóban, az előadást győztes produkciónak nevezte. Valkusz Milán elmondta, hogy világszintű éneklést hallott, míg Majka egy Las Vegas-i show-nak nevezte Sárközi Roland éneklését. Gáspár Laci ismét sorsszerűnek nevezte a finálét, majd kiemelte, hogy versenyzője érdemelné meg legjobban a győzelmet. Érvelésében elmondta, hogy Rolandnak nagyobb szüksége lenne a sikerre, mivel Fehér Krisztiánnak már kialakult a népszerűsége, és olyan ismert előadók is támogatják, mint G.w.M.

Sárközi Roland és Fehér Krisztián is feszülten várta a végeredményt

Elérkezett a mindent eldöntő pillanat, Gáspár Laci és mentoráltja, Sárközi Roland, valamint Valkusz Milán és mentoráltja, Fehér Krisztián is a színpadon várta az eredményhirdetést. Miller Dávid műsorvezető és társa, Pápa Joci közösen jelentették be a győztest.

A legtöbb nézői szavazatot Fehér Krisztián kapta, így Valkusz Milán mentoráltja nyerte a 2024-es X-Faktort.

Az énekes a tehetségkutató 36 millió forintos fődíjával is gazdagabb lett. Valkusz Milán és Fehér Krisztián a földre borulva ölelte meg egymást. A műsor végén Fehér Krisztián ismét előadta a Gyere Kislány című győztes dalát, majd a színpadon a korábban kiesett versenyzők is csatlakoztak a produkcióhoz.

Az adás végén bejelentették, hogy 2025-ben is lesz X-Faktor, ráadásul a Csillag születik című műsor is visszatér, ahol nem csak az énektudás lesz az elsődleges.

(Borítókép: Az X-Faktor fináléja 2024. december 7-én. Fotó: RTL)