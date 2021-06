Bulgária mintegy 150 ezer vakcinát osztana meg balkáni szomszédaival, jelentette be szerdán Sztojcsko Kacarov egészségügyi miniszter nyomán a The Guardian. Annak ellenére, hogy az Európai Unió tagországai között jelenleg Bulgáriában a legalacsonyabb az oltottsági arány, az ország év végig mintegy 13 millió vakcinát kap. Múlt héten Rumen Radev bolgár elnök azt mondta, hogy Bulgária jelentős mennyiségű vakcinát kíván felajánlani Észak-Macedóniának, legfőképp azért, hogy ezzel is szorgalmazza az Európai Uniós csatlakozás nyomán kialakult nézeteltérések elsimítását.

Bulgária most az Európai Bizottság válaszát várja, azért hogy megkezdhesse legfőképp az AstraZeneca vakcinájának szétosztását.