Az indiai központi kormány 300 millió adag, koronavírus elleni oltóanyagot tervez vásárolni a helyi Biological-E oltóanyaggyártótól, amelynek vakcinája még nem kapott hatósági engedélyt és a klinikai vizsgálatok végső szakaszánál tart – jelentette a helyi egészségügyi minisztérium nyomán az MTI.

A kormány 206 millió dollár (mintegy 62 milliárd forint) előleggel járó megrendelést adott le. Az 1,3 milliárd lakosú Indiában súlyos oltóanyaghiány áll fenn, de minden 18 év feletti személyt igyekeznek beoltani.

A haidarábádi székhelyű Biological-E védőoltásának klinikai tesztje jelenleg a harmadik szakaszban van, és az első és második fázisban ígéretes eredményeket mutatott – derült ki az egészségügyi tárca közleményéből. A vakcina a következő hónapokban lesz elérhető.

Ez az első alkalom, hogy India megrendelést adott le egy még engedélyezésre váró védőoltásra.

Az M/s Biological-E-vel kötött megállapodás része az indiai kormány azon szélesebb körű törekvésének, hogy a kutatás-fejlesztés (K+F) és a pénzügyi támogatás révén ösztönözze a hazai vakcinagyártókat – írta közleményében a tárca.

India az AstraZeneca által a helyi Serum Institute of India révén előállított oltóanyaggal és a helyi Bharat Biotech cég által gyártott Covaxin vakcinával oltja jelenleg a lakosságát, és megkezdte az orosz Szputnyik V-vakcina bevezetését is. A Serum Institute elindította az engedélyeztetési folyamatát annak, hogy a jövőben Szputnyik V-oltóanyagot is előállíthasson.

Az összesen 28,4 millió hivatalosan regisztrált fertőzöttel India a világjárvány kezdete óta a második helyen áll az Egyesült Államok után. A halálos áldozatok száma 337 989.

A szakértők arra figyelmeztettek, hogy néhány hónapon belül egy harmadik hullám is bekövetkezhet, amint a második hullám által bevezetett korlátozások enyhülnek. Hangsúlyozták egyben, hogy a lakosság nagy százalékának beoltása az egyetlen megoldás a kialakult helyzetre.

Január óta valamivel több mint 221 millió adag oltóanyagot adtak be. Körülbelül 26 millió ember mindkét adagot megkapta. A kormány a héten azt mondta, hogy az ellátás javul, és júliusban és augusztusban akár napi 10 millió adagot is beadhatnak, szemben a jelenlegi alig hárommillióval.