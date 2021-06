Óriási a probléma, szinte teljesen leállt az oltóanyagok szállítása

Jóváhagyta a koronavírus elleni, kínai gyártmányú CoronaVac oltóanyag sürgősségi alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet (WHO), írta a karpathir.com. Ukrajna eddig 1,7 millió adagot kapott az oltóanyagból, amelyből négy hét eltéréssel két dózis szükséges. Viktor Ljasko egészségügyi miniszter azt mondta: akiket ezzel a vakcinával oltanak be, nemzetközi tanúsítványt kapnak erről, s külföldre is utazhatnak.