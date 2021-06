Elég kreatív megoldást választott Indiában Uttar Prades állam rendőri hatósága az oltási hajlandóság növelésére. A szubkontinensnyi országban – írja az NDTV – elterjedt vakcinának számít a helyi fejlesztésű CoviShield és a Covaxin, a rendőri vezetők fejében pedig, úgy tűnik, kigyúlt a fény, és egy nem túl merész asszociációval a világszerte ismert üdítőital, a Coca-Cola logójába bújtatták a két oltóanyag nevét.

A shot in the arm to prevent the harm !#JabHaiToJaanHai #JabSeHaiSafety#ShotsOfSafety #Covid #COVID19 pic.twitter.com/L4NUUz6cLX