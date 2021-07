Vietnám újabb 40 millió adag Szputnyik V vakcinát rendelt - írja a The Guardian. Az ázsiai ország korábban már 20 millió orosz vakcinát szerzett be. Eddig 4 millió embert oltottak be, 277 447 ember már mindkét dózist megkapta.

A kormány célja, hogy az országlakók kétharmada megkapja jövő év elejéig az oltást.