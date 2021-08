Újabb riasztó mellékhatás miatt vizsgálják a Pfizer és a Moderna vakcináját

Ha a jelenlegi növekedési ütem kitart, 2022 elejére akár már 300 millió fölé is nőhet a koronavírus-fertőzöttek száma a világon – figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója. A politikus emlékeztetett, hogy a kétszázmilliomodik fertőzöttet mindössze fél évvel azután azonosították, hogy a százmilliomodikról szóló hír elérte a WHO-t, arról nem is beszélve, hogy a fertőzöttek valódi száma sokkal magasabb lehet az ismertnél.