Mihajlo Fedorov, Ukrajna digitális átállásért felelős minisztere sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az Európai Unió által is elismert tanúsítvány letöltéséhez a Gyija mobilalkalmazásban be kell lépni a szolgáltatások menüpontba, ahol kérvényezni kell a tanúsítvány letöltését, amihez szükség van az illető elektronikus aláírására is.

Azonban azt is hozzátette, hogy az applikációban még mindig kidolgozás alatt van ez a szolgáltatás, ezért nem mindenki számára elérhető – írja a Kárpáthír.