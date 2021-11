Rengeteg fertőzött érkezett Dél-Afrikából a holland járaton

Több tucat, koronavírussal fertőzött személy érkezhetett az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtérre Dél-Afrikából a KLM holland légitársaság két járatán – közölték pénteken este a holland egészségügyi hatóságok.

A tájékoztatás szerint most minden pozitívnak tesztelt utast további szűrővizsgálatnak vetnek alá, hogy kiderítsék, vannak-e közöttük olyanok, akik a koronavírus új, omikronnak elnevezett dél-afrikai variánsával fertőződtek meg.

A holland kormány péntek reggel függesztette fel a járatokat a járványügyi szempontból kockázatosnak ítélt térséggel, ugyanakkor a már úton lévő repülőgépeket fogadták, az utasokat pedig megérkezésükkor szűrővizsgálatnak vetették alá, és karanténba helyezték.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken aggasztónak minősítette a nagyszámú mutációval rendelkező omikron-vírusvariánst. A WHO szerint az előzetes bizonyítékok alapján az újrafertőződés fokozott kockázata áll fenn ennél a variánsnál a többi, szintén aggodalomra okot adó variánshoz képest – számolt be az MTI.