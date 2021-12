A Pfizer közölte, hogy a koronavírus elleni gyógyszerük közel 90 százalékos hatásosságot mutatott a kórházi kezelések és elhalálozások megelőzésében a magas rizikócsoportba tartozó betegeknél.

A cég szerint a vizsgálat lezárult és ezek már a végső adatok. A korábbi részeredmények alapján egyébként 89 százalékos hatásosságról írtak.

A vizsgálatot összesen 2200 ember bevonásával végezték. A Pfizer szerint azok közül, akik a gyógyszert megkapták, senki sem halt meg, miközben a placebót kapó csoportból 12-en meghaltak.

A Pfizer egy, a fentitől függetlenül végzett másik vizsgálat eredményét is ismertette, amely kizárólag a kórházi kezelés megelőzésére vonatkozott. Annak az eredménye szerint 70 százalék körüli volt a gyógyszer hatásossága ennek a megelőzésében.

A Pfizer-kapszulákat 5 napig, 12 órás időközönként adagolták, nem sokkal a tünetek kezdete után. Ha megkapja a jóváhagyást, a készítményt Paxlovid néven fogják árulni. Az Egyesült Államokban valószínűleg még az év vége előtt engedélyezik a gyógyszert.

A készítményből az amerikai kormány már 10 millió adagot előre meg is rendelt 5,29 milliárd dollár értékben. Bár hivatalos adatok még nincsenek róla, de az is valószínűsíthető, hogy az Európai Unió is be fog vásárolni (vagy már bevásárolt) mind a Pfizer, mind a Merck hasonló készítményéből.

(via Reuters)