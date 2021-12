Japán hivatalosan is jóváhagyta a Moderna Covid-19 vakcináját a hónapban indult emlékeztető oltási programjához. A lépés az egészségügyi minisztérium szakértőinek szerdai ajánlását követte, amely szerint a Moderna mRNS-oltása harmadik emlékeztetőként is használható 18 éves vagy idősebb korosztály számára, tudósít a Guardian. Ugyanazt a szabványt alkalmazták a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett oltásra is.