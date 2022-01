A koronavírus omikron-variánsa válhat dominánssá az amerikai kontinensen az elkövetkező hetekben – közölte szerdán a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO).

Jóllehet a delta még mindig okoz fertőzéseket a kontinensen, a jelenlegi trendek alapján úgy tűnik, az omikron válik a térség meghatározó variánsává

– jelentette ki virtuális sajtótájékoztatóján Carissa Etienne, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) amerikai szervezetének igazgatója.

A PAHO adatai szerint a kontinensen január 8-án csaknem megduplázódtak a regisztrált koronavírus-fertőzések: míg január 1-jén 3,4 millió esetet regisztráltak, egy héttel később ez a szám már 6,1 millióra nőtt.

Az esetszámok a vizsgált időszakban 250 százalékkal magasabbak, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában, amikor 2,4 millió fertőzést jelentettek. Az év első hetében a vírus okozta halálozások száma 31 százalékkal nőtt az előző héthez képest.

Kiemelték ugyanakkor, hogy bár a növekvő esetszámok miatt az egészségügyi ellátórendszerekre is nagyobb nyomás nehezedik, az oltásnak köszönhetően a Covid–19-cel összefüggő halálozások száma nem nőtt a fertőzések ütemében.

A variánst eddig a régió 56 országa és területe közül 42-ben mutatták ki.

A legtöbb fertőzést az Egyesült Államokból jelentették, és Kanadában is nőttek az esetszámok. A karibi térségen belül Puerto Ricóban és a Dominikai Köztársaságban a legsúlyosabb a helyzet, Dél-Amerikában pedig Bolíviában, Ecuadorban, Peruban és Brazíliában is megugrott a regisztrált fertőzöttek száma.

Kutatások szerint az omikron az oltottakat is megfertőzheti, valamint azok is elkaphatják, akik egyszer már átestek a betegségen. Több tanulmányban viszont leszögezik, hogy a variáns a delta-mutációnál vélhetően kevésbé súlyos tüneteket okoz, és a vakcina, illetve az emlékeztető oltás továbbra is erős védelmet nyújt.

Mindazonáltal a PAHO arra figyelmeztetett, hogy az oltatlanokra és a gyenge immunrendszerűekre az omikron még mindig veszélyes lehet, és az oltási kampányok folytatását sürgette.

Bár Dél-Amerikában és a karibi térségben a lakosság csaknem 60 százaléka teljesen oltott, körülbelül 10 országban ez az arány még mindig nem érte el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 2021 végére kitűzött 40 százalékos célt.

(MTI)