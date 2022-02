Eddig sosem látott mennyiség halmozódott fel a koronavírus miatt elhasznált orvosi fecskendőkből, csomagolóanyagokból és védőeszközökből, amelyek hatása már veszélyt jelent a környezetre – olvasható a BBC cikkében.

A WHO jelentése számolt be az akár környezeti katasztrófához vezető hulladékfelhalmozásról, ami a pandémia mellékterméke. Az egészségügyi világszervezet a gyártókat biológiailag lebomló anyagok használatára biztatja, de emellett a hulladékkezelés átgondolását is szorgalmazza.

A legtöbb szemét a műanyag védőruházatokból keletkezik, de a felhozott fecskendők, kesztyűk, védőmaszkok és tesztek is komoly problémát jelentenek.

Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója szerint természetesen kiemelten fontos, hogy biztosítsák az egészségügyi dolgozók védelmét, azonban ezt úgy kell megtenni, hogy ennek a környezetre negatív hatása legyen.

A WHO jelentéséből kiderül, hogy a járvány első hónapjaiban az ENSZ által szétosztott másfél milliárd különböző eszközből szemét lett, ami 262 ezer személyszállító repülőgép súlyának megfelelő hulladékkal egyenlő.

(via BBC)