Mennyibe kerülnek a Covid-tesztek világszerte? – ezt a kérdést járta körül a Guardian a napokban megjelent írásában. Mielőtt megnézné, hogy hol, mennyibe kerülnek a tesztek, olvassa el az Index vonatkozó írását, hogy tisztább legyen a kép a tesztek különböző típusait illetően – PCR, gyorsteszt, antitest – miért van ennyi Covid-teszt?

Ausztráliában egy január végén bevezetett szövetségi rendszer lehetővé teszi a nyugdíjasok számára, hogy három hónapon keresztül, akár 10 ingyenes antigén gyorsteszthez is hozzáférjenek gyógyszerészükön keresztül.

Belgiumban a gyógyszertárakban értékesített antigénteszt ára 6-8 euró körül mozog, ezzel drágább, mint a környező országokban, például Franciaországban és Hollandiában. A belga Test-Achats/Test Aankoop fogyasztói szövetség becslése szerint egy négytagú család havi 250 eurót (mai érfolyamon nagyjából 90 ezer forintot ) is elkölthet Covid-tesztekre, kézfertőtlenítőre és maszkokra.

Ennek ellenére az árak csökkentek, és várhatóan tovább esnek: az egyik nagy gyógyszertárlánc a héten bejelentette, hogy megkezdte a tesztek árusítását 1,99 euróért.

Franciaországban a tesztek 4-5 euróba kerülnek a gyógyszertárakban és körülbelül 1,25 euróba a szupermarketekben.

Az Egyesült Államokban az antigén- és PCR-tesztek árait jelentősen befolyásolja, hogy melyik államban vásárolják meg őket, valamint az is, hogy az állampolgár milyen egészségbiztosítással rendelkezik.

Az antigén gyorsteszt körülbelül 15 dollárba kerülhet egy gyógyszertárban vagy szupermarketben, de január óta országszerte jelentősen megnőtt az ingyenes tesztelőhelyek száma is.

Itthon már boltokban is lehet

Mint beszámoltunk róla, a héten jelent meg Magyarországon a rendelet arról, hogy már a boltokban is lehet gyorstesztet árulni.

Az ügy előzménye, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2021 decemberében piaci vizsgálatot indított a tesztekkel kapcsolatban. Ezután januárban azt írták, hogy több, a piaci versenyt serkentő javaslatot is megfogalmaztak a tesztekkel kapcsolatban. Többek közt azt is ajánlották, hogy

A GYORSTESZTEK ÉRTÉKESÍTÉSÉT ENGEDÉLYEZZÉK A KISKERESKEDELMI LÁNCOKNÁL, A DROGÉRIÁKBAN ÉS A BENZINKUTAKON.

Ennek köszönhetően nemcsak több helyen lehetne kapni antigénteszteket, de az értékesítés földrajzi lefedettsége és elérhetősége is javulna, így a fogyasztók versenyképesebb árakkal találkozhatnának – tették hozzá akkor.

Most alighanem a GVH javaslatát figyelembe véve adott ki a kormány egy rendeletet, amellyel engedélyezték a tesztek árusítását. Ebben azt írták, hogy most már olyan vállalkozások is árulhatják ezeket, amelyek a gyógyszerforgalmazási törvény (Gyftv) szerint nem rendelkeznek gyógyszertári működési engedéllyel.