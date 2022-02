Mumbaiban most, úgy tűnik, visszaszorulóban a koronavírus. Legalábbis ez derül ki abból, hogy szerdán 255 új megbetegedést és 439 felgyógyulást jelentettek a csaknem 15 milliós indiai metropoliszból. Halálos áldozatot, szerencsére, egyetlen egyet sem – írta a The Indian Express. Azt is megjegyzik: a diákok több mint ötven százalékának jelenlétével zajlik az oktatás az iskolákban Mumbaiban.

Új-Delhiben, a csaknem 28 millió lelket számláló megapoliszban a fiatalok több mint negyven százalékát már beoltották a koronavírus ellen.

Indiában eddig 1,7 milliárd adagnyi vakcinát adtak be – közölte a CNN. Az ázsiai országban 396 napja kapták meg az első védőoltást. Száz lakosra vetítve 125 ez az érték, a populáció 54 százaléka teljesen védettnek minősül a kór ellen.