Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy 34 francia diplomatát utasít ki „egyenértékű megtorló lépésként”. A francia diplomatáknak a jegyzék átadásától számított két héten belül kell elhagyniuk Oroszország területét – írja a BBC.

Áprilisban Franciaország 35 diplomáciai státuszú oroszt utasított ki – ez része volt annak az európai fővárosokból való kiutasítási hullámnak, amelyben több mint háromszáz orosz diplomatát küldtek el.

Még abban a hónapban a francia külügyminisztérium hat, magát diplomatának kiadó orosz ügynököt nemkívánatos személynek nyilvánított, ami általában azt jelenti, hogy visszavonják diplomáciai státuszukat. Ez azután történt, hogy a francia hírszerző szolgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy az oroszok a francia nemzeti érdekek ellen dolgoztak.

Oroszország nem csak a franciákat sújtotta megtorló válaszlépéssel. A RIA állami hírügynökség a külügyminisztérium szerdai közleményére hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország 24 olasz diplomát is kiutasít – számolt be az Independent.