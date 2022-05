Ukrajna first ladyje szerint az országban több millió embernek lesz szüksége pszichológiai segítségre az orosz invázió miatt. Olena Zelenszka az izraeli first ladyvel, Michal Herzoggal folytatott telefonbeszélgetés során tette ezt a megjegyzést – számolt be a Sky News.

Az orosz hadsereg brutalitása, amely mélyen megrázta az egész civilizált világot, azt jelenti, hogy ukránok milliói is sürgős szakmai pszichológiai segítségre szorulnak

– mondta. A nyilatkozat szerint Olena Zelenszka egy országos pszichológiai program élére áll.