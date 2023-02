Putyin nagyon hosszú háborúra készül, már Belaruszban terjeszkedik

Oroszország a belorusz hadiipar egyes részeit tervezi bekebelezni, hogy újrafegyverkezhessen hadseregével, az Ukrajna elleni hosszú háború támogatása érdekében.

Amint az Institute for the Study of War (ISW) jelentése megjegyzi, február 17-én Alekszandr Lukasenka belorusz vezető egy Putyinnal folytatott találkozón megerősítette, hogy az Orosz Föderáció már megkezdte ezt a folyamatot. Konkrétan kijelentette, hogy

a belorusz repülőgépipar készen áll arra, hogy orosz technológiák segítségével Szu–25-ös támadó repülőgépeket gyártson az orosz hadsereg számára.

Ezenkívül Lukasenka elmondta, hogy a belorusz állami tulajdonban lévő Minszki Autógyár megkezdte az orosz KamAZ számára az alkatrészek gyártását, és kifejezte készségét, hogy segítsen Oroszországnak az elektronikai alkatrészek gyártásában, hogy pótolja a kieső nyugati importot – írja az Unian.

Az ISW elemzői úgy vélik, hogy az Orosz Föderáció aktívabban használja fel a belorusz hadiipari komplexumokat saját katonai potenciáljának megerősítésére.