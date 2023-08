Találkozhat egymással Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij?

A L'Orient-Le Jour nevű, francia nyelvű libanoni lap osztott meg egy érdekes értesülést szerdán, amelyet az ukrán sajtó is leközölt, és amely szerint lehet némi esély arra, hogy az ukrán és az orosz elnök leüljön tárgyalni.

Az rbc.ua portál szemléje szerint a libanoni lap azt írta: az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohamed bin Zájid sejk azon dolgozik, hogy az ENSZ idei nemzetközi éghajlatváltozási konferenciáján, az arab országban rendezett COP28-on

leültessék egymással tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

A COP 28 2023. november 30-án veszi kezdetét Dubajban. A libanoni lap úgy tudja, hogy az Emírségek elnöke többek közt Ferenc pápa és több európai állam kérésére dolgozik azon, hogy leültesse tárgyalni a két államfőt.

A lap szerint nyugati diplomaták úgy látják, hogy az Egyesült Arab Emírségeknek (amely mindkét fél irányában igyekszik nyitott maradni) lehet némi esélye arra, hogy rábeszélje a feleket a tárgyalásra, és egy esetleges tűzszünetre az év végén. A találkozó ötlete állítólag azután vetődött fel, hogy Mohamed bin Zájid Oroszországba utazott többször is.

Ferenc pápa nagy lelkesedéssel fogadta az ötletet

– mondta a lapnak egy vatikáni forrás erről, utalva arra, hogy a katolikus egyházfő 2019-ben Abu-Dzabiban járt egy történelmi látogatáson, amelyen egy közös dokumentumot is elfogadtak az Emírségek elnökével az „emberi testvériségről, és mindez megalapozta a kettejük közti bizalmas viszonyt. Egy európai diplomata azt mondta, hogy a tervről Joe Biden amerikai elnök is tud, és ő is üdvözölte azt, illetve segítségét ajánlotta fel.

Hivatalos tisztviselők egyelőre nem reagáltak a fenti hírre, ugyanakkor a közösségi médiában a legtöbben kétkedve írtak arról, hogy egy ilyen találkozó tényleg létrejöhet-e. Részben azért, mert egyelőre a felek egyike sem jelezte azt, hogy tárgyalni szeretne, részben pedig azért, mert Vlagyimir Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) korábbi parancsa szerint le kellene tartóztatni, ha az Emírségekbe utazna.