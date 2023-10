Hatalmas megtiszteltetés érte a kárpátaljai katonákat

„Ha nincs a 128. hegyi rohamdandár, Zaporizzsja története egy másik, szomorúbb utat követett volna” – hangzott el annak az emléktáblának az átadásán, amelyet a kárpátaljai (munkácsi központú) 128. különálló hegyi rohamdandár tiszteletére avattak fel Zaporizzsja városában. Erről maga a dandár számolt be Facebook-oldalán.

Az egység egy saját utcát kapott a városban a „Kárpátaljai Légió utcája” néven, abban helyezték el az emléktáblát is. Mint az emléktáblán írták, a dandárban

igazi harcosok szolgálnak, akik a teljes körű invázió első napja óta bátran védték és szabadították fel a Zaporizzsjai területet az orosz megszállóktól.

A táblaavatáson a polgármester-helyettes és több helyi tisztviselő is részt vett. „A 128. különálló hegyi rohamdandár óriási erőfeszítéseinek köszönhető, hogy nincsenek most orosz tankok és megszállók Zaporizzsja utcáin. Tudjuk, hogy mekkora árat fizetett és fizet a dandár a városunk és régiónk védelméért. Ezért a legkevesebb az, hogy átnevezzük az egyik utcánkat a hegyi rohamdandár katonáinak tiszteletére” – mondta az egyik felszólaló helyi tisztviselő, aki azt is hozzátette: a háború megnyerése után javasolni fogja azt, hogy ismerjék el egymás „testvérrégiójaként” a Kárpátaljai és a Zaporizzsjai területet.

A kárpátaljai katonákról szeptember végén nevezték el ezt az utcát Zaporizzsjában (korábban Komarov szovjet űrhajós nevét viselte a köztér, akinek a valóságban nem volt köze Zaporizzsjához). A 128. dandár oldalán azt írták, hogy az ő katonáik voltak azok, akik 2022 márciusban először megállították az orosz támadást ebben a térségben, majd 2023 nyarán az ellentámadásban is részt vettek, és felszabadítottak, illetve felszabadítanak területeket.

Legalább egy ilyen faluról biztosan lehet tudni, onnan még videó is érkezett a nyár elején. Két és fél hónapja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet mondott a dandár erőfeszítéseiért, amikor Kárpátaljára utazott.