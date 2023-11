Vlagyimir Putyin beváltotta ígéretét

Lloyd Austin, az Egyesült Államok védelmi minisztere hétfőn, előre be nem jelentett kijevi látogatásakor 100 millió dolláros új katonai segélyt jelentett be Ukrajnának – írja a The Guardian.

Az Egyesült Államok több mint 44 milliárd dolláros biztonsági támogatást nyújtott Ukrajnának azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megkezdte teljes körű invázióját.

A december 6-án és 7-én Washingtonban tartandó közös ukrán–amerikai hadiipari konferencia célja, hogy fellendítse az ukrán hazai fegyvergyártást.