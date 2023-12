Vészjósló mondatok: az utolsó amerikai támogatás érkezhetett Ukrajnába?

Robert Brovdi, a Magyarok Madarai nevű drónos felderítőcsapat vezetője egy eseményen arról beszélt, hogy mi miatt szenvedik el most a legnagyobb veszteségeiket a fronton.

Az Unian ukrán hírügynökség szerint azt mondta, hogy a háború kezdetén a legnagyobb ukrán veszteségeket az orosz tüzérség okozta, de most más a helyzet:

jelenleg az aknák és a drónok okozzák a legérzékenyebb veszteségeket Ukrajnának a fronton.

„Ma, amikor az ukrán hadsereg ellentámadásokat hajt végre, és behatol az ellenség területeire, a veszteségek harmadát az ellenségek aknái okozzák” – fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ukrán hadseregnek égető szüksége lenne olyan eszközökre, amelyek segítenek észlelni a robbanószereket.

Beszélt arról is, hogy a drónok terén hatalmas számbeli fölényben vannak az oroszok: állítása szerint ez a fölény egyes frontszakaszokon akár tízszeres is lehet. Megjegyezte azt is, hogy az oroszok rengeteg olyan kínai drónt használnak, amelyeknek az ára darabonként 350-400 dollár lehet.

Az Unian a fentiekkel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy Ukrajna területén olyan sűrűségben helyeztek el aknákat és robbanószereket, amit a második világháború óta nem lehetett látni.

A Time magazinnak korábban szakértők azt nyilatkozták, hogy a hagyományos módszerekkel nagyjából 757 évre lenne szükség, mire az összes aknát eltüntetnék. De egyesek úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia segítségével fel lehet gyorsítani ezt a folyamatot úgy, hogy nagyjából 10 éven belül az elaknásított területek 80 százaléka használható legyen.