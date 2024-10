Újabb ország csatlakozhat az ukrajnai háborúhoz, ez még Vlagyimir Putyint is aggasztja

Az aknamentesítés problémája továbbra is az egyik legsürgetőbb probléma Ukrajna számára, írja az Ukrinform. Az aknák folyamatos veszélyt jelentenek a polgári lakosságra, és az aknamentesítési munkálatok még évekig folytatódnak.

Artem Jevtusenko, a Rubizs Nemzeti Gárdaezred támogató csoportjának parancsnoka elmondta, hogy különösen Kijev térségében nagy a fenyegetettség.

A parancsnok szerint az ukrán és az orosz erők is aknamezőket telepítenek, gyakran anélkül, hogy megfelelően rögzítenék a helyüket a térképeken, ami megnehezíti a mostani felderítésüket.

Azt is elmondta, hogy ha figyelembe vesszük az aktív ellenségeskedés egy évét, akkor akár 10 évbe is telhet ezeknek a területeknek a teljes aknamentesítése, sőt, ha Donyeckről és Luhanszkról beszélünk, ez a folyamat 100 évig is elhúzódhat.