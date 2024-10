Belarusz nem viccel: alaposan ráijeszthet Putyinra az elnök, ha ezt meglépi

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki beszédében a fegyveres erők technológiai képességeinek javítását irányozta elő, különös tekintettel a drónfejlesztésre − számolt be róla az Ukrinform.

Hosszú megbeszélést tartott a hadsereg és a hírszerzés vezetőivel, a kormány tagjaival, valamint a civilek képviselőivel. A védelmi és biztonsági erők nagyobb és korszerűbb képességeit növelné, amihez technológiai fejlesztés szükséges, elsősorban a drónoké.

Emellett az orosz fogságban lévő civilek kiszabadítására is utasítást adott, de jelenleg nem ez az ukrán fegyveres erők fő prioritása. Valamint azt is kijelentette, hogy a civilekre is szükség lesz a győzelmi terv végrehajtásához.