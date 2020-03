A szuperkeddi előválasztások voltak az elsők, amelyeken New York korábbi polgármesterére, a milliárdos Michael Bloombergre is szavazhatnak majd a demokraták. Bloomberg és csapata viszont azt mondta még korábban, bárhogy is szerepel a keddi szavazásokon, biztos, hogy tovább kampányol, vagyis nem lép vissza, ha nem szerepel igazán jól.

Nem tervezem, hogy kiszállok, a győzelemért csináljuk

– mondta a leggazdagabb demokrata jelölt, aki azt is hozzátette az újságírók kérdésére, hogy majd ha a nála amúgy jóval esélyesebb Joe Bident is megkérdezték, hogy tervez-e visszalépni, akkor hívhatják őt is.

A korábbi polgármester volt az utolsó demokrata jelölt, aki beszállt a versenybe, csak novemberben indította a kampányát. Emiatt egy tanácsadója szerint a kampány olyan volt, mint menet közben összerakni egy repülőgépet. A gép viszont nem áll le, a Bloomberg-csapat már Floridában kampányol, ahol csak március 17-én lesz az előválasztás.