Van olyan része az Egyesült Államoknak, amely úgy került hozzá, hogy Washington felesbe felosztott Berlinnel egy területet. Így került 1899-ben amerikai ellenőrzés alá Amerikai Szamoa, míg Szamoa a Német Császárság gyarmata lett, de csak az I. világháborúig tartott és majdnem 60 éve már független is. Amerikai Szamoa viszont amerikai fennhatóság alatt maradt, önkormányzattal rendelkező területként. Furcsán része az országnak: egy külföldi számára az amerikai állampolgárság megszerzéséhez szükséges országon belüli kötelező tartózkodási időbe például nem számít bele az itt eltöltött idő.

Sőt, az itt élők nem is egészen állampolgárai az egyébként 7600 kilométerre fekvő Egyesült Államoknak – eltérően Puerto Ricó lakóitól. Az amerikai szamoaiak csupán amerikai protektorátus alatt állók. „Nemzettagok” (US national), lehet amerikai útlevelük, de az állampolgárságot (US citizenship) külön kell megszerezniük.

6 delegáltat adnak a nyílt kaukuszra az előválasztáson, viszont a terület és lakóinak státusza miatt elnökválasztást nem tartanak az 55 ezer lakosú, és Miskolcnál valamivel kisebb méretű területen.