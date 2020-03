Egy főre eső GDP szerint ez az USA 6. leggazdagabb állama. 53 ezer dollárjával az EU-ban első is lehetne. Első helyen van viszont az egyeteme, a massachusettsi Cambridge-ben lévő Harvard egyetem. Első Massachusetts abban is, hogy keleti partvidéken itt jött létre az európaiak első település is, Plymouth. És persze ez volt a függetlenségi mozgalom központja, elég csak a bostoni teadélutánt említeni. Apropó Boston: a Boston Celtics kosárlabdacsapata a legeredményesebb az NBA történetében, 17 bajnoki címével. Ebből nyolcat zsinórban nyert 1959-től 1966-ig. Az állam neve persze indián népnév, ami valami olyasmit jelent, hogy „a nagy hegy tövében”.