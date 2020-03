Bernie Sanders vermonti főhadiszállásán tartott beszédet, melyet John Lennon „Power to the People”-je vezetett be. A ma egyelőre csak két államot – köztük Vermontot – behúzó demokratikus szocialista jelölt deklarálta:

abszolút magabiztosan jelenthetem be, hogy meg fogjuk nyerni az előválasztást, és meg fogjuk verni Amerika valaha volt legveszélyesebb elnökét.

Sanders méltatta a mögötte álló, alulról szerveződő, „generációkat és etnikumokat összefogó” mozgalmat. Főbb kampányígéretének és -üzeneteinek megismétlését követően előbb Trumpot támadta, majd pedig – neve említése nélkül – keményen kritizálta Joe Bident az iraki háború támogatásától a szociális juttatások megkurtításáig. Sanders "kellő óvatossággal", de úgy vélte, hogy a szuperkedd két legnagyobb államában, Texasban és Kaliforniában is győzni fog (bár a delegáltak arányos elosztása miatt az államokban aratott győzelem inkább a győzelmi narratívák versengésében számít).