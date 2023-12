Akkora bulit csaptak, hogy hetekig zengett tőlük az ország

Hogy milyen is a jó koncert? Lemezélményt ad, de több az ismétlő magnónál. Technikailag profi, mégis a közönségre fókuszál. Képes érzelmeket ébreszteni, közvetíteni, de nem korlátoz, nem mondja meg, mit kellene átélnünk. Aki valóban szereti az élőzenét, általában legalább egy ilyen élményt fel tud idézni, aki pedig igazán szerencsés, akár többet is.

Ahogy minden évben, 2023-ban sem spórolt az Index szerkesztősége az energiákkal, ha koncertekről kellett írni. Mostani cikkünk minden szerzője egy-egy emlékezetes élményét idézi fel az évből, és elmeséli, miért volt rá nagy hatással.

Nothing But Thieves

Sziget Fesztivál / 2023. augusztus 13.

Rimay Ádám

Rengeteg emlékezetes koncert volt idén, de amikor szóba került, hogy 2023-as koncertélményeinkből is készítsünk „best of” válogatást, a másodperc töredéke alatt villant be egy emlék.

Az Index csapata végigtudósította a Sziget Fesztivált 2023-ban is – koncerteket, előadásokat és egyéb programokat egyaránt. Én a FreeDome színpadért voltam felelős, ahol a brit rockzenekar, a Nothing But Thieves adott koncertet. Előtte egy hónappal jelent meg új lemezük, amely a brit slágerlisták élén landolt, illetve interjút is adtak lapunknak, így kellő előzetes ismerettel és nem csekély elvárással érkeztünk a színpad elé.

Megszólalt az album indító dala – tökéletes kezdőnóta –, a Welcome to the DCC, és elszabadultak az indulatok. A banda énekeséről, Conor Masonről annyit érdemes tudni, hogy elképesztő vokális képességekkel bír, genetikailag és technikai tudásban egyaránt. Az hagyján, hogy a nehéz énektémák ellenére hibátlanul tolta végig a fellépést, akárcsak a zenekar a hangszeres részeket – persze ezen a szinten ez alap –, de az az energia, amivel uralták a színpadot, elképesztő volt. A közönség sírt, üvöltött, ugrált, tombolt. Mi a nézőtér felénél álltunk, hogy jól rálássunk a tömegre,

de ott is késsel lehetett vágni azt a feszültséget, ami megtöltötte a teret.

Noha számos remek koncertélményünk volt az évben – úgy mint Hans Zimmer, Judith Hill, a Billy Talent, a The HU, a Def Leppard vagy a Gorg & Benzol fellépése –, és persze néhány, amely nem lesz favorit, vitán felül ez az, ami először hasít az tudatomba, ha azt kérdezik, melyik volt az év legemlékezetesebb koncertje.

A banda 2024 elején visszatér Magyarországra, ezúttal pedig lehet, hogy szakmai minősítés helyett pusztán nézőként, a fergeteges koncertélmény miatt látogatok el a koncertjükre.

Azahriah és Billie Eilish

Papp László Budapest Sportaréna / 2023. március 10.

Sziget Fesztivál / 2023. augusztus 15.

Gáll Anna

Erős volt az idei felhozatal, megszámlálhatatlan koncerten jártam, több tucat előadó közül válogattam, mégis két meghatározó produkciót emelnék ki. Ami a magyar zenészeket illeti, Azahriah tavaszi arénás koncertje vitte a prímet. Lehet, hogy minőségileg nem ez volt a legjobb magyar koncert, de az atmoszférája mindenképp ennek a produkciónak volt a legemlékezetesebb.

Kiadatlan dalok, ötletes gegek, továbbá Azahriah-ra nem feltétlenül jellemző, magához képest viszonylag erős színpadi jelenlét jellemezte az estét. A monumentális koncert, vagyis egy telt házas Aréna – ami itt kéz a kézben jár az est felejthetetlenségével – szerintem önmagáért beszél.

A külföldi előadók esetében Billie Eilish szigetes fellépésére emlékszem vissza szívesen, hasonló okból. Nagyon sokan, köztük jómagam is izgatottan vártam ezt a koncertet, olyannyira, hogy az embertelen tömeg ellenére is megnéztem a fiatal tehetséget. Egy ekkora kaliberű fesztiválon nem ritka a bunkó néző, a tolakodó, furakodó, alkoholtól agresszívvá váló, zavaró bulizó, ám az ilyen szigetlakók sem tudták elrontani az estémet, hiszen Eilish produkciója minden elemében profi volt.

Vizuális és muzikális téren még az embertömeg legszélén sem lehetett ok a panaszra, ráadásul az énekesnő nem adott magából kevesebbet, mint mondjuk egy amerikai turnéállomáson. Kicsiny országunkban is akkora bulit csapott, hogy hetekig hangos volt tőle a sajtó. (A dobogó harmadik fokára azért Mimi Webb szigetes koncertjét is feltenném. A fiatal énekesnő meglepően jó bulit csinált, ráadásul még lapunknak is nyilatkozott néhány mondatot.)

Hans Zimmer Live, Europe Tour 2023

Budapest Papp László Sportaréna / 2023. június 05.

Benapo

Tudom, nagyon messzire visz egy ilyen nyitány, de Hans Zimmer alighanem idegen lény. Vagy ha nem az, akkor nagyon érzi az univerzum rezgéseit. Ilyen zenét ugyanis csak az írhat, aki tudja, hogy örökké élünk, csak most kicsit – egy emberöltőnyit – ezen a bolygón, s hogy

A zene sosem szűnő táplálék, a lélek mannája.

Azt tudjuk, hogy Hans Zimmer eleve olyan filmekhez komponál zenét, amik önmagukban képesek hatást elérni. Mert a történetek és sorsok gondolkoztatnak. A Németországban született Oscar-díjas zeneszerző azonban olyan érzékkel nyúl a történetek és sorsok hátteréhez, hogy a zene, amit komponál, összhatásában hasonlatos azokhoz a csillagokhoz, amelyek felrobbannak, és alkotóelemüket szétszórják az univerzumban.

Hans Zimmer budapesti koncertjén ez a végtelen, örökké lüktető energia áradt felénk. A mester nem tett mást, csak amit mindig szokott: kottába rendezte a mindenség rezdüléseit. Aki ott ült/állt a hangszerek és énekhangok éteri halmazában, az úgy érezhette, hogy néhány órára szétnézhetett a mennyországban.

Laurie Anderson

Magyar Zene Háza / 2023. június 13.

Sümegi Noémi



Igazi szupersztár adott koncertet júniusban a Magyar Zene Házában. Laurie Anderson amerikai zenész, előadóművész, az avantgárd popzene nagyasszonya komplex tematikus show-t adott elő 76. születésnapja után egy héttel. A közönség most közelről láthatta őt, és intim közelségből hallhatta a történeteit és a zenéjét: Laurie Anderson folyamatosan kommunikált a közönséggel, a nézők pedig vették minden poénját.

A látható koncepció alapján felépített show az emberiség nagy kérdéseitől a családi történeteken át a legszemélyesebb gondolatokig ívelt: mesélt az édesapjáról, gyerekkori emlékeiről és a férjével, Lou Reeddel való kapcsolatáról is, akinek a hangját felvételről hallhattuk. A rockzenész hosszas betegség után halt meg, és mivel élete vége felé a tai chi mesterévé vált, Anderson a koncerten a budapesti közönséget is „megtornáztatta”. Az előadása közben is mondott „életvezetési tanácsokat”:

együnk jó minőségű ételeket, aludjunk eleget, és ne gyűlöljük magunkat túlságosan.

A New York-i avantgárd színtér egyik legjelentősebb képviselője bölcsen és a világgal harmóniában beszélt fontos dolgokról, miközben jellegzetes, repetitív alapokra épülő zenéje néha olyan hangosan szólt, hogy beleremegtek a Magyar Zene Háza üvegtáblái. Talán így érdemes megöregedni: szeretetben, egészségben, és ami szenvedélyünket illeti – legyen az bármi –, teljes erőbedobással, full hangerővel.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)