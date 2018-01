1,3 millióan néztek magyar filmet 2017-ben

2017 volt az az év, amikor több magyar filmnek is sikerült több tízezer, esetenként több százezer nézőt becsábítania a moziba. Andy Vajna filmügyi biztos is többször beszélt arról, hogy időbe telik, míg visszaszerzi a magyar film a hazai közönség bizalmát, és a 2017-es év fordulópontnak számít ebben a folyamatban: a Kincsem, A Viszkis és a Pappa pia is kiválóan teljesített, míg a Testről és a lélekről, illetve az Aurora Borealis megmutatta, hogy a szerzőibb filmekre is komolyabb érdeklődés van.

Összesen 22 magyar, vagy magyarnak számító filmet mutattak be idén a mozik: és óriási szórás van a nézettségek között,

az első 5 helyezettet egymilliónál is többen látták összesen, az utolsó helyezettek pedig 3 ezres nézőszámnál álltak meg.

Vegyes a kép, a nagy sikerekre jut legalább annyi kudarc, és olyan aktuális témákkal foglalkozó filmek, mint Az állampolgár vagy a Jupiter holdja nem tudták megtalálni a közönségüket és az is kiderült, hogy marketing nélkül egy olyan, egyébként jól sikerült film is teljesen el tud sikkadni, mint a Kojot. Arról, hogy melyik film hogyan sikerült a Kultrovat podcast magyar filmeket értékelő adásában foglalkoztunk bővebben.

Így alakultak a magyar filmek bevételei és nézettségi adatai, 2017-ben:

A lista nem teljes, mert négy idei magyar film (Fagyott május, Férfikor, Legjobb úton, Utazás apánkkal), nézettségéről nem kaptunk pontos adatokat.

1. Kincsem, 455 268 néző

Fotó: Szabó Adrienn

A Vajna-korszak eddigi legsikeresebb filmje a Kincsem, ami bemutatta, hogy egy magyar filmnek nem kell 4-5 hét után távoznia a mozikból, hanem hosszú hónapokon keresztül is műsoron maradhat. Az év végéig több, mint 450 ezer ember nézte meg, amivel a rendszerváltás után készült magyar filmek között a hetedik legnépszerűbb, megelőzve a Sorstalanságot. A film nagyon komoly állami támogatásból készült, a rendező Herendi Gábor az Index kultrovat podcastben beszélt arról is, hogy milyen nyomásként élte ezt meg. Nagy Ervin, a film főszereplője, arról beszélt, hogy milyen volt ennek a produkciónak közepében lenni, illetve, hogy miért nem őt szánták eredetileg a szerepre. Kritikánkban főleg dicsértük a filmet, ami szerencsére nem a csodalóról szól.

2. A Viszkis, 286 317 néző

Fotó: intercom

Antal Nimród visszatért Amerikából, hogy megfilmesítse Ambrus Attila, vagyis a Viszkis rabló történetét. A végeredményt illetően az Index szerkesztőségén belül sem volt konszenzus. Kritikánkban ügyesen megvalósított, de túlságosan amerikai akciófilmként írtunk a Viszkisről, podcastünkben viszont több érvet tudtunk felhozni mellette. Antal Nimród interjúban mesélt az Indexnek a film előkészítéséről és a forgatásról. A filmet december végéig több, mint 280 ezer ember látta, ami 2018 januárjában még néhány tízezerrel növekedhet.

3. Pappa Pia, 207 789 néző

A Pappa Pia hatalmas lendülettel kezdett a magyar mozikban, de Csupó Gábor filmje iránti érdeklődés 3 hét után, a nyár végével némileg megcsappant. Októberre el is tűnt a mozikból, de a több, mint 200 ezres nézőszámra így sem lehet panasz, 2009-ben egy zenés film, a Made In Hungária 227 ezer nézőt csinált, ezt majdnem sikerült újra elérni, Szabó Kimmel Tamás és Ostorházi Bernadett főszereplésével. A film az Index szerint különösen rosszul sikerült, a történet köszönőviszonyban sincs a valósággal, buta és olcsó.

4. Testről és lélekről, 95 404 néző

Enyedi Ildikó tizennyolc év után készített filmet, de akkor olyat, amivel elhozta a Berlinaléról az Arany Oroszlánt. Ahogy kritikánkban is írtuk: a film, ami két munkatárs lassan szövődő szerelmét mutatja be, sajátos hangulattal és megoldásokkal, amit így nem lehet mindenkinek ajánlani, valamiért mégis ez lett az Index szerkesztőségének kedvenc filmje 2017-ben, vagyis elég sok embert érintett meg a különös hangvételben elmesélt történet. 95 ezer nézője ennek fényében igazán pazar teljesítmény. A filmes közönség szintén nagyra értékelte, szerte a világon kitüntették a filmet, többek között a film női főszerpelője, Borbély Alexandra lett az év legjobb európai színésznője. Vele még tavasszal készítettünk interjút, de a díjátadás után is adott egy interjút az Indexnek. Beszéltünk a film zeneszerzőjével, Balázs Ádámmal is.

5. Brazilok, 74 077 néző

Fotó: intercom

M. Kiss Csaba rendező Rohonyi Gáborral közösen készítette el első filmjét, egy igazán fontos, viszont a közéletből gyakran hiányzó témáról, a cigányságról. Kritikánkban is méltattuk, hogy milyen üdítő változatosságot jelentett a film ahhoz képest, amihez hozzá vagyunk szokva. A filmre ráadásul a közönség is nyitott volt, a 74 ezer néző nagyszerű eredmény. Filmben fontos szerepet kapott Dobó Kata, az egyik főszerepelő pedig Farkas Franciska volt, mindkettőjükkel készítettünk interjút a Brazilok bemutatójának idején.

6. Aurora Borealis - Északi Fény, 55 805 néző

Mészáros Márta filmje különösen aktuális témát dolgozott fel: azt, hogy a második világháború után milyen károkat okoztak sok magyar nő életében azok a szovjet katonák, akik szexuális erőszakot követtek el. Kritikánkban arról írtunk, hogy a film lezárása tökéletes, viszont azt leszámítva nem lehet egy igazán jó és hatásos filmről beszélni. Az Aurora Borealis nem könnyű témája ellenére is megtalálta a közönségét, egy ilyen jellegű művészfilm számára a 55 ezer néző kiváló eredmény. Az egyik főszerepet alakító Törőcsik Franciskával interjút is készítettünk.

7. Budapest Noir, 49 580 néző

Gárdos Éva filmje nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a magas állami támogatásból és Kondor Vilmos sikerkönyvéből készült filmnek nagyobbat kellett volna szólnia. Kritikánkban azt írtuk, hogy lényegi részeket nem sikerült átemelni az eredeti regényből, illetve hogy hiába a magyar mércével nézve komoly költségvetés, a látvány inkább egy tévéfilmre emlékeztet. A közönséget sem sikerült lázba hozni a bűnügyi történettel, eddig 49 ezer néző látta, ami nem rossz, de a költségvetés és az alapanyag alapján ennek sokkal közelebb kellett volna lennie a lista három legnépszerűbb filmjéhez.

8. 1945, 29 888 néző

Ha nem lett volna a Testről és lélekről, akkor valószínűleg Török Ferenc legújabb filmjét küldtük volna az Oscarra. A második világháború után játszódó történet a rendező eddigi legjobb és legérettebb filmje, aminek közepén ott van egy nagyszerű Rudolf Péter. Ott voltunk a film berlini bemutatóján, beszélgettünk a készítőkkel, majd egy külön interjút is készítettünk a film főszereplőjével. A 29 ezres nézettség nem különösen sok, de a téma és a fekete-fehér képi világ talán eleve akadályozta abban, hogy sokan ezt akarják plázamoziban nézni.

9. Lengemesék, 13 245 néző

Áprilisban mutatták be a mozikba Berg Judit két mesekönyvéből készült adaptációt, ami elsősorban az óvodás és kisiskolás korosztálynak szól. Ezért is volt olyan kellemes meglepetés, hiszen eleve kevés magyar rajzfilm készül, pláne olyan, ami ennek a korosztálynak szól. Pálfi Zsolt és Berg Judit forgatókönyvéből készült film kritikusunknak is nagyon tetszett, aki azt írta a filmről, hogy egyszerre sikerült kedvesen elmesélnie egy mesét és közben arra is figyel, hogy picit jobb emberré próbálja tenni a gyerekeket. Moziban végül 13 ezren nézték meg a filmet, de remélhetőleg a Lengemeséknek még hosszú utóélete lesz és sok gyerek fedezi fel majd magának a nádas világát. Ez remélhetőleg pedig ahhoz is elég lesz, hogy Berg Judit újabb műveiből készítsenek adaptációt.

10. Tékasztorik, 12 754 néző

Bihari Viktória Tékasztorik című blogjából nemcsak könyv készült, de egy filmes adaptáció is, amiben a szerző alakította a főszerepet. Mellette olyan színészek tűnnek még fel, mint Elek Ferenc vagy Csuja Imre, a történet pedig arról szól, hogy a főszereplő, hogyan próbálja meg megtalálni élete szerelmét. 12 ezren voltak erre kíváncsiak februárban, mikor bemutatták a filmet, ami azt jelenti, hogy népszerűbb volt, mint Az Állampolgár, vagy a Jupiter holdja, amik kiszorultak a legnépszerűbb filmek tizes listájáról.