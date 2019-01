Ezeket a filmeket nézzük 2019-ben

Szuperhősök

Ahogy az elmúlt években megszoktuk, 2019-ben is a szuperhősfilmek uralják a mozikat. Amíg az emberek kíváncsiak a Marvel vagy a DC hőseire, addig a stúdiók ontani fogják a róluk szóló filmeket. Márpedig a bevételi adatok szerint kíváncsiak. Elsőként jön a Marvel Kapitány (magyar premier: március 7.) , a Marvel első női főszereplős szuperhősfilmje, főszerepben az Oscar-díjas Brie Larsonnal . Ő játssza Carol Danvers pilótát, aki balesetet szenvedett, és a DNS-e összekeveredett egy földönkívüliével, amitől állati erős lett, és még repülni is tud. Aztán jön a Hellboy (április 11.), ezúttal Guillermo Del Toro és Ron Perlman nélkül. A reboot állítólag kerülni akarja az összes szuperhősös közhelyet, kérdés, hogy az alkotók ebben az esetben miért egy szuperhősről készítenek filmet.

Az év egyik legnagyobb kasszasikere borítékolhatóan a Bosszúállók 4 lesz (április 25.), amiben a szuperhősök ősellenségükkel, Thanossal csapnak össze. A csapat a szokásos: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Chris Evans, Paul Rudd és Evangeline Lilly. Nem pihen a sokadszor újraélesztett Pókember sem, a Pókember - Idegenben (július 4.) című folytatásban Tom Holland ellenfele Jake Gyllenhaal lesz az illuzionista Mysterio szerepében. Természetesen nem maradunk X-Men nélkül sem, a Sophie Turner (a Trónok harca Sansája) főszereplésével készült Sötét Főnix (június 6.) harmadát újra kellett forgatni, végül többszöri halasztás után kerül a mozikba. És jönnek az Új mutánsok is (augusztus 1.), vagyis öt fiatal mutáns, akiket egy titkos intézetben tartanak fogva.

Animációk

Az animációs filmekre mindig kétszer annyi jegyet lehet eladni, hiszen a gyerekek mellett a szülők is kénytelenek végigülni őket. Idén a legnagyobb animációs sikerek kapnak folytatást, mint a Ralph lezúzza a netet (január 10.), ami a Disney 2012-es nagy dobása, a Rontó Ralph folytatása. Ralph ezúttal értelemszerűen az internet világát fedezi fel a Buzzfeedtől Youtube-ig. Az első A Lego-kalandot mindenki imádta, úgyhogy nem meglepő, hogy itt A Lego-kaland 2 (február 7.), amiben valaki elrabolja Lucy-t, Emmet pedig megpróbálja megmenteni. És ha még nem lenne elege a gyerekének a folytatásokból, akkor jön az Így neveld a sárkányodat 3 (február 28.), ami állítólag az utolsó lesz Hablaty és Fogatlan kalandjaiból.

A Pixar és a Disney közös produkciója, a megasikeres Toy Story a negyedik részhez ér (június 20.). A barátság, a felnőtté válás és a továbblépés után a szerelem kerül a játékhősök életének középpontjába. A kis kedvencek titkos élete 2016-ban a legnézettebb film volt a magyar mozikban, így az egyelőre titkolt sztorijú folytatás (július 4.) sikere is garantáltnak tűnik. Jön a rossz emlékűAngry Birds-film folytatása is (amerikai premier: szeptember 20), de az igazi csodafegyver év végén érkezik. Akinek van a környezetében 12 évesnél fiatalabb kislány, az tisztában van a Jégvarázs pusztító erejével. Az 1,3 milliárd dollárt és két Oscart érő Disney mese második részéről, a Jégvarázs 2-ről (november 27.) még semmit nem tudni, de bőven elég annyi is, hogy lesz.

Élő szereplős mesék

Amióta A szépség és a szörnyeteg élő szereplős filmváltozata nem várt sikert hozott, szakmányban készülnek a híres mesék élő szereplős verziói. Jön a Dumbó (március 28.), aztán az Aladdin (május 23.), amit Guy Richie rendezett és Will Smith játssza benne a dzsinnt. A legnagyobb dobás mégis az élő szereplős Az oroszlánkirály (július 18.) lehet, ennek már az előzetese is majdnem rekordot döntött, 24 óra alatt 224,6 millióan nézték meg. Az eredetileg az angol nyelvvel való ismerkedésre kitalált rajzfilmsorozat, a Dóra, a felfedező (amerikai premier: augusztus 2.) is élő szereplős filmváltozatot kap.

Akciók

Befejező részéhez ér Keanu Reeves bérgyilkos-trilógiája. A John Wick 3: Parabellumban (május 16.) Wick kiközösítve kénytelen menekülni a rá vadászó bérgyilkos kollégák elől. A John Wick első részének társrendezője, David Leitch rendezi a Hobbs és Shawt (augusztus 1.), a Halálos iramban filmsorozat első spin-offját. Dwayne Johnson és Jason Statham egy veszélyes terroristát üldöznek majd.

A Halálos iramban-filmek sikerét látva senki nem lepődik meg, hogy még egy bőrt lehúznak a karakterekről, ahogy azon sem, ami a Charlie angyalaival történik. Először volt a klasszikus sorozat, aztán a kétezres évek elején készült belőle két filmverzió, majd egy tévés reboot, és most egy újabb film (amerikai premier: november 1.). Ezúttal Kristen Stewart, Naomi Scott (Power Rangers, Aladdin) és Ella Balinska (Midsomer Murders, Casualty) lesznek az angyalok. Jön a Kingsman 3 is (november 14.), ami nem folytatás lesz, hanem előzményfilm, így nem lesz benne a Tökit alakító Taron Egerton.

Újabb folytatások

Ha eddig nem lett volna elég folytatás, van még néhány a stúdiók tarsolyában. Kockázatos, új, eredeti történetek helyett egy rakás sikerfilmet folytatnak, vagy készítenek hozzájuk spin-offot. Az Üveg (január 24.) rögtön két korábbi siker, A sebezhetetlen és a Széttörve közös folytatása. A sztori úgy indul, hogy James McAvoy, Bruce Willis és Samuel L. Jackson karaktereit egy elmegyógyintézetben tanulmányozzák. Folytatják a Godzillát is, Godzilla 2: A szörnyek királya (május 30.) címmel, és jön egy titokzatos Men In Black spinoff (amerikai premier: június 14.). Az biztos, hogy Hollywoodban nem szégyellnek lehajolni az apróért, mert az olyan gagyi, mint a 47 méter mélyen című cápás horror is kap második részt (amerikai premier: június 28.)

Men In Black

Ősszel érkezik két lényegesen jobb film folytatása, a Stephen King regényéből készült Az 2 (szeptember 5.) a gyerekkor után a gonosz bohóc áldozatainak felnőtt életére koncentrál. És jön a legendás Zombieland második része, a Zombieland 2 (amerikai premier: október 11.), amiben az összes fontos szereplő visszatér. (Kivéve Bill Murray-t, bár egy zombifilmben azért ez nem evidens.) Legalább ilyen ijesztő lesz Joaquin Phoenix Jokere (amerikai premier: október 4.), ami az ambiciózus elképzelések szerint olyan klasszikusokra hasonlít majd, mint a Taxisofőr vagy A komédia királya. Érkezik a nálunk forgatott, egyelőre cím nélküli Terminátor-film (amerikai premier: november 1.) Schwarzeneggerrel és Linda Hamiltonnal, év végén pedig csörömpölni kezd a kassza, jön a Star Wars: Episode IX. (amerikai premier: december 20.).

Eredeti sztorik szupersztárokkal

Szerencsére azért akad néhány olyan film is, amiket ugyan Hollywoodban készítettek szupersztárokkal, de azért nem a folytatások tömegét gyarapítják. Ilyen az új Clint Eastwood rendezés, A csempész (január 10.) vagy az elcsúfított Nicole Kidman főszereplésével készült A pusztító (január 24.), amiben a színésznő egy kiégett, gyerekét egyedül nevelő rendőrt játszik. Tom Hanks újabb II. világháborús filmben szerepel, a Greyhound (amerikai premier: március 22.) egy Ernest Krause nevű kapitányról szól, aki egy hajóhadat vezetett keresztül az Atlanti-óceán északi részén egy csomó náci tengeralattjáró kereszttüzében.

A csempész

A Ford és a Ferrari rivalizálásáról Christian Bale és Matt Damon főszereplésével készült film Ford v. Ferrari (amerikai premier: június 28.) címmel, míg a Sharon Tate-gyilkosságtól Quentin Tarantino forgatott. A Volt egyszer egy Hollywoodra (augusztus 8.) annyi sztár szerződött Brad Pitt-től Leonardo DiCaprión és Margot Robbie-n át Al Pacinóig, hogy kész csoda, hogy nem állt le az összes többi film készítése a forgatás alatt. Ősszel láthatjuk a filmet, melynek budapesti forgatása alatt Will Smith a Lánchídon táncikált. A Gemini Man (amerikai premier: október 4.) egy visszavonulóban lévő ügynökről szól, akit saját fiatalabb klónja próbál meg eltenni láb alól. Csak remélni merjük, hogy nem kerül el a magyar mozikat sem a Vice, amely Dick Cheney-ről, Amerika egyik legellentmondásosabb alelnökéről szól, és amelynek kedvéért Christian Bale szinte felismerhetetlenre hízott.

És a magyarok

Nagy még a titkolózás a készülő magyar filmek premierdátumai közül. Annyi már biztos, hogy tavasszal jön a sikeres történelmi tévéfilmeket készítő Köbli Norbert-Szász Attila duó első mozija, az Apró mesék (március 14.), ami a második világháború utáni káoszban és bizonytalanságban játszódik. Nagy Zsolt és Nagy Ervin főszereplésével kapunk egy Kádár-kori vámpírsztorit, a Drakulics elvtársat. Hosszú évek után új filmmel jelentkezik Szabó István is, a Zárójelentés egy vidéki háziorvosról szól, a főszerepekben Klaus Maria Brandauert, Eperjes Károlyt, Kerekes Évát és Udvaros Dorottyát láthatjuk.

Orosz Dénes, a Poligamy és a nagy sikerű Coming out rendezőjének új filmje, a Mimi hőse egy majdnem negyvenéves gyerek, akik képtelen leválni az anyjáról, és tartós kapcsolatot kezdeni. De amikor a mama halálos beteg lesz, kerít egy terhes barátnőt, hogy az édesanyja egy születendő unoka boldog tudatával halhasson meg. Csakhogy a mama jobban lesz. A Kerekes Vicával készülő, HAB című magyar romkom szintén a harmincas felnőttgyerekek életét fogja boncolgatni. Komolyabb témában készült az Impromptu Máté Gáborral, ez a film egy ifjúsági zenekarról szól, ahol a szólista megsejti, hogy 60 éves karmesterüknek viszonya van a 13 éves csellistával.