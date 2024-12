A Michelin ebben az évben is bejelentette, hogy mely magyarországi éttermeket tartja ajánlásra érdemesnek, és melyeket emeli ki un. Bib Gourmand megjelöléssel. Ez utóbbi a kiváló ár/érték arány jele, és igen nagy becsben tartják. Van, akiknek ez többet jelent a csillagnál is. Ez most itt az első rész, egy hét múlva érkezik a következő.

A éttermekről itt, a Degusztátor oldalain folyamatosan írunk, és írtunk is 2024-ben, az újonnan Michelin-ajánlott éttermekről és két új Bib Gourmand étteremről is. Mondhatnám, hogy egész évi munkánkat, ízlésünket, hozzáértésünket az évszázados nemzetközi kalauz inspektorai is visszaigazolták.

De nézzük, mi fán terem a Michelin-csillag, a Bib, és az ajánlás.

Platán, Bib Gourmand

Séf: Mogyorósi Donát

Jókai is kalapját emelve földig hajolna, ha az itteni bablevest ehetné. Vegyük először a friss fejtett babot, ami konfitálva kerül a levesbe. A vajbab és a zöldszínű bab szintén a leves babtartalmát gazdagítja. A szójabab-szemek sem. hiányozhatnak. Az őrölt paprika, és a házi készítésű kimchi együttese brutális íz parádé, tűzijáték. A hártyavékony mangalica tarja szeletek lubickolnak az umami tengerben.

A kecsketejjel befecskendezett káposztafej hosszan sült a sütőben, hogy végképp elszabaduljanak a cukrok. Ez a valószínűtlen íz bomba a pacallal egy vasedényben, a paprikás szószban, meg a selymes ízlelésű krumpli gombócok: felülmúlhatatlan.

Iszkor, Bib Gourmand

Mályinka négyszáz lelkes falu, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, az Iszkor vendéglő a csörgedező Papréte-patak partján helyezkedik el. Zöldellő fűszernövényekkel a partján, a konyhán frissen vágott feketelábú csirkékkel, harmatos salátákkal a közeli veteményeskertből. És mind ehhez egy szelíd tekintetű, halk szavú séf-tulajdonos, helyi lakos, aki rég tudja, hogy a kifogástalan nyersanyagnál nincs fontosabb az ételkészítésben. Nincsenek különösebb módon megtekerve a fogások, mégis mindegyiken ott a szelíd, de a minőséget kivont karddal őrző séf kézjegye.

Vaddisznókrokett, sáfrányos aioli, cuppanósan szaftos belsejű, ropogós krokett, érezni a sáfrány diszkrét báját, az, aminek mondja magát. A szomszéd kertjéből szokatlan formájú, színű tök, mondanám gömbcukkini, amibe töltelékként jól illik a darált csicseriborsó-sárgaborsó keverék curryvel egybefogva.

Borjúpaprikás. Itt az Iszkorban odapenderítettek elém egy igazi ritkaságot: borjú alaplé hozzáadásával készült közepes sűrűségűre főtt paprikásszószban lubickoló zsenge borjúhús darabokat, emberes adagot, édes-leves paradicsommal és kápia paprikával frissítve. A deszkáról szaggatott nokedli vajas-puhán, csúszik, táncol a tányéron, beleszánkázik a szószba. Ez a borjúpaprikás minimuma, és maximuma is egyben.

Szaletly, Michelin-ajánlott

Étterem a Stefánián, a Thököly sarkon, ami Szaletly néven kelt életre. A szóvégi „y” is csak diszkrét fricska, mint ahogy a tervezetten szedett-vedett, polgári lakásokból „kimentett” tárgy, és bútor együttesből kialakított berendezés is az. A hangsúly a régi, megbízható konyhai teljesítményen van. Kifogástalan nyersanyag, brutális íz érzék, arányérzék, technológia.

Itt a Szaletlyben senki nem akarta megreformálni a kaszinótojást, de azért határozottan légiesebbé koncentráltabb ízűvé vált. Van mellette bébi spenót, ami a habosított majonézzel kellemes érzeteket kelt, a krémes közepű töltött tojások a megszokott sűrűséget képviselik. Az egész játékosabb, könnyedebb.

A hagymás rostélyos rib-eye-ból készül, rajta egy halom ropogós hagyma, teljesen belepi a húst. Aztán van krémes burgonyapüré, de legyen roseibni is. Hát ez itt mind van.

A Szaletly a haladó szellemű fogyasztót célozza friss, élénk kreációival, ízléses magyar polgári ételeivel, nem a múltba merengve, hanem a mának megfelelő igénnyel.

Füge Biatorbágy, Michelin-ajánlott

Hosszúkás formájú épület az út mentén, belső udvarral, szemet gyönyörködtető zen kerttel. Harmónia, tisztaság, disztingvált színek, csend. Az üdvözlő falat a petrezselyemolajjal locsolt felhabosított aludttej, némi édeskés mangó ízesítéssel, határozott csáberővel bír.

Előétel: tojás, füstölt burgonya, frisé, dukkah, A tojással kezelt mangószalagok, és a rojtos frisé levelek alatt a dukkah fűszerkeverék, ellepi a fogás legszebb és legmeglepőbb kincsét az apróra vágott füstölt burgonyából készült rizottószerű készítményt, amiért bármikor visszajönnék.

A levesek d'Artagnan-ja: zöld halom, harsog, sűrű dzsungelként világít, illatfelhő lengi körül. Alatta bánh tráng: vietnámi rizstészta batyu, hússal töltve. Így indul az évad egyik legjobb marhahúslevese, dübörgő mélységű ízek, zamatos lé, tekintsük ezt alaplevesnek, ez legyen a maximum minimuma, egy szó, mint száz, ez a marhahúsleves, nagy „M”-el.

Goli, Bib Gourmand

Padlizsán kormosodik a tűzben, a karfiol perzselt felületén megcsillan a ráloccsantott olaj. Vad kakukkfű illat terjeng vegyítve frissen reszelt citromhéjéval, az a kakukkfű, amely a sivatag magasan fekvő magányos szikláin megkapaszkodva életben marad, az örökre itt marad velünk.

Az esti város zümmögésének levantei káoszát idézi Budapesten, az Arany János utcai Goli nevű étterem, azt mondja magáról, hogy izraeli, közel-keleti ihletésű, a lényeg szerintük az, hogy a természet alap ízeit őrizve készítik a fogásaikat.

Van itt szójatejből készült labneh, bitangul krémes, a savak közül valami koronás család felsőbbrendű sava uralja, a friss za'atar és az olivaolaj – amely meg-megül a krémes mélyedésekben – teszi még ízesebbé, mint a szokványos gyári kiszerelésűeket. Ez a világ legegyszerűbb ínyencsége, ami semmiféle tudományos ráhangolódást nem igényel, a mindenkiben ott lappangó érzékeny őskulináris húrokat borzolja, ez a valódi célja az evésnek, amellett, hogy jóllakat.

Kollázs, Michelin-ajánlott

Ott még nem tartok, hogy francia állampolgárságot adományozhatnék, de ha tehetném, első helyen a Four Season Kollázs brasserie séfjének, Győrffy Árpádnak adnám, azért a csendes, kitartó munkáért, amit a francia konyha népszerűsítéséért tett és tesz folyamatosan. Itt volt az ideje, hogy valaki megmutassa, mi is az a francia bisztró, és annak elődje a brassserie.

A villára tűzött burgundi marha vörösboros mártástól sötétlő kockája, ahogy néhány cseppet elkapva a mártásból rákapaszkodik az opálos fényű gyöngyhagyma, ez a Kollázs. A következő falat az élénk színű haránt nyesett sárgarépa és csöpögő szalonna csík.

Ez a konyha az elfojtott szenvedélyek francia tűzhelyen fortyogó réz lábosaiban gyöngyöző leveseinek, aranyba sűrűsödő mártásainak egyvelege.

Az így készült étel megszólal, dallama jól hallható, érezhető, megjelenése összes érzékeinket próbára teszi. Az is franciául sóhajtozik, aki egy szót sem tud ezen a nyelven: enni franciául kell, vagy nem kell.

N28, Bib Gourmand

A tradicionális magyar konyha, a régen elfeledett, manapság csak nyomokban felbukkanó, az a gazdagon fűszerezett, nem paprika központú, fejétől a farkáig minden nyersanyagot feldolgozó konyha virul az N28-ban.

Ha egy mintegy kétszázféle bort poharazó borbárba beköltözik ez a fajta magyar konyha, akkor ott kő kövön nem marad, ott enni kell. Történik mindez Nagy Szabolcs séf vezetésével a pesti Broadway-en, az N28 Wine Barban-ban. Itt a minőségi ivászatot kortárs magyar bisztró ételek kísérik.

Mit szólnánk, mondjuk egy lecsóhoz, mely étel virgoncan vibráló ízekkel megidézni a friss tavasz zsongását, és ugyanakkor már a késő nyár, itt-ott őszbe hajló érettségét is.

Hívhatjuk raviolinak a tészta batyut, nem bánja, lényeg az a tészta, amely tucatnyinál is több tojássárgájából, és lisztből készül, rugalmasságát, puhaságát nyilván ennek köszönheti, az biztos, hogy a gyöngytyúk húsából készült töltelék a batyu műfaj lényegét kapta derékon. A tésztakészítés művészet, kevesen adják meg ennyire a módját.

A zsenge bárányfartő rózsás árnyalata omlós élményt ígér. Laza, de harapós. A papírvékony burgonya szeletek egymásra helyezéséből létrejött rakottas, vagy gratin a körete ennek a szaftosan rózsálló húsvágatnak.

Hát hellyel-közzel így borozgat, poharazgat manapság az ember, ha már egyszer nekidurálja magát. De mi lehet jobb, annál, mint borok szárnyán, jó ételekkel belakmározni.

