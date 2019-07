Kutyasétáltás közben tartóztatták le R. Kellyt

Kelly Chicagóban vitte le a kutyát egy picit levegőzni, de a séta tíz percig sem tartott, mert jöttek a sötét széldzsekis palik, és bilincsben vitték el az r&b énekest - ha jól számoljuk, január óta tán harmadjára.

A mostani vád összesen 13 pontból áll és van benne gyermekpornográfiától az igazságszolgáltatás akadályozásán át (egy tanút befolyásolt Atlantában, értsd: fizetett neki, hogy ne valljon ellene) a szexrabszolgák tartásáig minden. A letartóztatásban a New York-i rendőrség és a Belbiztonsági Hivatal vett részt.

Kelly egyébként egymillió dolláros óvadék fejében volt szabadlábon legutóbbi februári letartóztatását követően. Akkor a vád még "csak" tízrendbeli súlyos szexuális zaklatás volt (amiért halmazati büntetésként úgy hetven év is kinézhet neki), ehhez csaptak hozzá májusba minősített szexuális erőszakot is, ami eleve 30 év börtönnel jár, ugye. Az énekes továbbra is ártatlannak vallja magát minden ellene felhozott vádpontban.

Az énekest az elmúlt húsz évben többször vádolták meg szexuális zaklatással, 2008-ban gyermekpornográfia miatt állt bíróság előtt, de eddig valahogy mindent megúszott. 2017-ben röppent fel, hogy fiatal szexrabszogákat tart, idén év elején pedig az énekes állítólagos áldozatai egy Surviving R. Kelly című dokumentumsorozatban mesélték el történetüket. Ezzel párhuzamosan került elő egy videófelvétel, amin egy Kellyre kísértetiesen hasonlító férfi egy állítása szerint 14 éves lánnyal közösül.

Márciusban ismét letartóztatták, ekkor gyerektartás nem fizetése miatt - az exfeleségének 161 000 dollárral tartozott.