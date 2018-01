Több évtizedes munkakapcsolatát vesztette el a királyi családdal a londoni, rendkívül elegáns Rigby & Peller fehérneműszalon. A cég vezetője, June Kenton tavaly márciusban jelentette meg önéletrajzát a rendkívül beszédes Storm in a D Cup (kb. Vihar a D kosárban) cím alatt, amelyben a királyi család több női tagjával való munkakapcsolatára is kitért.

Ez nem tetszett Erzsébet királynőnek, sőt, a Buckingham-palota már fél évvel ezelőtt jelezte Kentonnak, hogy nem tetszett nekik a könyve. A 82 éves Kentont mélyen elszomorította a döntés, szerinte az életrajzában semmi olyan nem szerepel, ami felzaklathatna bárkit is, nem ment bele ugyanis a fehérneműpróbák részleteibe. Hihetetlennek nevezte, ami történt, és jelezte, hogy semmi kedve a Buckingham-palotával viaskodni, de nagyon elkeserítették a történtek, különösen azért, mert már több mint hatvan éve a szakmában dolgozik. (via BBC)

Book signing tonight #nottinghill #booklaunch #autobiography #junekenton @NottingHillBook from 7 pm see you there ! #storminaDcup pic.twitter.com/YilHdAOp0U