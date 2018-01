Oroszország nagy sportesemények alatt előszeretettel módosítja egyoldalúan határait stratégiai okokból, lép közbe az orosz anyanyelvűek érdekében, engedi, hogy szabadságon lévő katonáinak ezrei összehangolt támadásokkal nyaraljanak.

Idén viszont lesz téli olimpia és focivébé is. Logikusnak tűnik, hogy legyen valami akció is legalább az egyik alatt. Mit tippelnek, idén vajon pár kilométerrel délebbre csúszik Dél-Oszétia? Nyugatabbra kerül véletlenül az Ukrajnában megvédendő területeik határa? Esetleg csak pár száz tengeri négyzetkilométerre lesz még szükségük és csak a jegesmedvéknek kell aggódniuk?

Vagy bőven ellesznek most a saját háborúellenes tüntetőik vegzálásával, az új krími területeik újraszervezésével vagy tetszőleges szíriai kormányellenes csoport irtásával? A vébé mondjuk elég korrupciógyanús szavazás után végül is náluk lesz, oda is kellenek katonák. De döntsön Ön! Most legalább akkora biztonságpolitikai szakértő lehet, mint Nógrádi György megszorozva Németh Szilárddal. Csak persze elfogolulatlanabb.

Ha akarnak egy tuti, meg nem nevezett forrást is, akkor a villamoson reggel mögöttem közlekedő forma szerint most nem lesz semmi, bár ő mondjuk mindenféleképp ideális vezetőnek tartja Putyint, szóval ha lesz, az is belefér. Annak oka is lesz akkor, nyilván.