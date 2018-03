Tegnap volt 11 éve, hogy megjelent a Machine Head nevű thrash metál együttes egyik leghíresebb lemeze, a The Blackening, ennek kapcsán osztottak meg a Facebookon pár érdekességet az albumról. Többek között azt, hogy mivel az elsősorban rajzfilmgyártásban, és csak másodsorban zeneipari cenzúrával foglalkozó Disney-nek nem tetszettek a dalaik szövegei, betiltották az együttes már lefixált koncertjét egy olyan klubban, ami a cég tulajdonában volt.

"Mikor meghallották az album háborúellenes, vallásellenes dalszövegeit, a Disney megtiltotta, hogy a Machine Head fellépjen a House of Bluesban (ami a Disney által birtokolt területen helyezkedik el) 2 nappal azelőtt, hogy elindult volna a turné Anaheimben. Miután megfenyegették őket, hogy ne hozzák nyilvánosságra az intézkedést, az együttes nyilvánosságra hozta azt, így a Disney betiltotta a második fellépést is, az orlandói House of Bluesban (ami szintén Disney-területen van). Több mint egy évtizeddel később a tiltás még mindig érvényben van" - írták.

A Machine Head hamarosan Budapesten is fellép: április 20-án új, Catharsis című albumukkal jönnek a Barba Negrába.