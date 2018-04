Akkor van egy jó hírünk, mert megjelent a Wormster Dash játék Androidra és iOS-re, azaz iPhone-okra is. A Wormster Dash az a játék, amit egy magyar csapat csinált éveken át, és a különlegessége, hogy a játék minden egyes pixelét kézzel rajzolták meg.

A játék készítésének utolsó szakaszáról mi is forgattunk videót:

A mobiljáték egy running game, ahol egy szörny elől kell szaladni, közben ugrálni, lebukni, utat keresni, és kicsit gyönyörködni a tájban. Pár száz forintba kerül, és ezen a linken lehet elérni a Google Playen az androidosoknak, az iPhone-osoknak pedig ide kattintva - ráadásul az App Store-ban ma a Wormster Dash lett a Game Of The Day is, szóval ha cask úgy belefut az alkalmazáson belül, akkor egy magyar csapat munkájára lehet büszke.