New Yorkban kiürítették a Liberty Islandet, miután egy kisebb csoport Trump migrációs politikája ellen tüntetett, és egy nő felmászott a Szabadság-szoborra. A Rise and Resist nevű szervezet az illegális bevándorlás megakadályozására és a kitoloncolások végrehajtására létrehozott rendőri egység (ICE) megszüntetését követelte. A nő több órán át nem volt hajlandó lejönni a gigantikus szobor talapzatáról, amely nemcsak a szabadság, de a bevándorlás szimbóluma is. A július 4-i nemzeti ünnep miatt különösen sok turista volt a szigeten, akiket mind evakuálni kellett. A rendőrök végül őrizetbe vették a nőt és több embert előállítottak.