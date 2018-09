Még tavaly márciusban okozott komolyabb izgalmat tengerbiológusok körében, hogy Georgia állam partjainál partra mosott a víz egy undorítóan kinéző lényt, ami semmilyen ismert dologhoz nem hasonlított. Ránézésre egy redneck Loch Ness-i szörnynek tűnt, ahogy a Vice is fogalmazott. Sokan cápára tippeltek, mások szerint egy hoax volt az egész, és végül nekik lett igazuk.

Az egész egy Zardulu nevű New York-i művész attrakciója volt, aki többször is sokkolt már hasonlókkal, például a három szemű hallal. Ezzel a georgiai mutatvánnyal egyébként egy görög mitológiában szereplő lényt, a Ketoszt akarta utánozni, a helyszínt pedig azért választotta, mert a környéken amúgy is egy rakász mítosz él különféle tengeri lényekről.

(via)