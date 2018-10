Utoljára Tutanhamon érdekelte annyira az amerikai népet (az is negyven éve), mint a most véget ért katolikus papi és egyházi divatot bemutató kiállítás a New York-i Metropolitan Múzeumban:

öt hónap alatt 1,7 millió látogató.

5500 négyzetméteren, 25 teremben mutatták be a papi és főpapi viseleteket a Met saját tárgyaival, és az olyan dizájnerdarabokat, amiket a katolikus ikonográfia, stílus, szentek, angyalok és Szűz Mária inspirált.

El Greco bíborosa ihlette pelerin, egy elsőáldozó-ruha ihlette Chanel menyasszonyi ruha, Zurbarán festményeinek szerzetei által inspirált estélyik, Vivienne Westwood ruhakölteményei, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent és Jean Paul Gaultier munkái voltak például a kiállítás alkotásai között.

a Vatikán miseruhákat, drágaköves tiarákat és mitrákat adott kölcsön a kiállításra.

Az idei Met-gála témáját is a tárlat és a katolicizmus inspirálta, ahol híres emberek meredekebbnél meredekebb ruhákat mutatnak be az adománygyűjtő est névjegye alatt.

(MTI)