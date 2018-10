A Dunakanyar egyik kedvelt strandja Kisoroszi, ahol az alacsony vízállás miatt most az átlagosnál is nagyobb földnyelv lóg a folyóba. Karsay Károly ki is ment, hogy készítsen egy drónvideót, amin látszik, hogy az alacsony vízállás így is rengeteg turistát vonz.

A fenti kép egy screenshot a videóból, amin a piros vonallal azt jeleztük, hogy általában meddig szokott kilógni a föld a víz alól. A videóban pedig látszik, hogy most egészen más a helyzet:

És ha ez nem elég, itt megtalálja, mennyi mindenre bukkantak a Dunában az elmúlt napokban – akár teljes hajóroncsokra is.