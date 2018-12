A bakonybéli Szent Mauríciusz szerzetesrend életét elég nagy intenzitással követem annak ellenére, hogy amúgy hívő ateistának vallom magam. Az idén ezeréves monostorban élő bencések – akik 1998-ban tértek vissza a bakonybéli monostorba – már eddig is meglehetősen aktívak voltak a Facebookon, és most a Youtube-on is felbukkantak. Két adventi playlistet is összeállítottak: egy klasszikusat és egy rock és jazz zenékből álló listát.

Fotó: Szent Mauríciusz Monostor

A klasszikus Youtube-listán 17 szám van, a könnyedebb 11 trackből áll. Ez utóbbin szerepel mások mellett az amerikai nu metal zenekar, a Korn egy száma, a Black is the Soul is, de van rajta klasszikus heavy metal (Dope) és a kanadai rockbanda, a Three Days Grace) egy-egy száma. Nekem a listából történetesen a Dope száma, a My Funeral az egyik kedvencem, de a fenti linkekre kattintva a teljes listát végighallgathatja.