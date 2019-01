"Az Egyesült Államok külügyminisztere találkozott a brazil elnökkel" - írta a brazil kormány Twittere Bolsonaro beiktatási fotója alá. A szélsőjobboldali elnök beiktatási posztja még azt is elárulja, hogy az USA a második legnagyobb kereskedelmi partnere Brazíliának.

Érthető tehát, hogy Bolsonaro és neje büszkén áll a fotón, amelyen sajnos azonban nem Mike Pompeo, hanem Orbán Viktor feszít.

A kölcsönös büszkeséget sajnos teljesen elrontotta az Egyesült Államok brazil nagykövetsége, amely köszönte az említést, de megjegyezte, hogy annak az úrnak semmi köze az országukhoz.

Thank you so much for this great tweet highlighting the strong relations between our two countries, but the photo is not of Secretary Pompeo. *