7 Galéria: Freeride World Tour extrém sí- és snowbord verseny Fotó: Valentin Flauraud / MTI / EPA

Csak azért kérdezem, mert ma rendezték meg azoknak a síelőknek és snowboardosoknak a versenyét, akik nemhogy nem ismerik az érzést, de valószínűleg nem is értenék, miről beszélek, amikor erről beszélek. A Freeride World Tour extrém sí- és snowbord verseny résztvevői ugyanis szinte tökéletesen függőleges, sziklákkal, letörésekkel és szakadékokkal teli hegyoldalakon száguldanak le úgy, hogy néha még egy-egy hátraszaltót is beiktatnak az útjukba, de ha nem, akkor is a normál ügymenet része, hogy 20-30 méteren keresztül csak zuhannak.

Ami amúgy iszonyatosan látványos dolog.

Nem csoda, hogy az MTI is közzétett pár gyönyörű fényképet az eseményről, ezek közül látható néhány, ha a fenti képre kattintanak. De a Youtube-on elérhető a teljes verseny is, ez látható itt lent. Ha csak pár percig ismerkednének a dologgal, pörgessenek el mondjuk 1:24:50-ig, és nézzék meg, hogy mutat, amikor fizikailag még éppen lehetséges egyensúlyozni egy falon, vagy 2:44:20-hoz egy szaltóért.