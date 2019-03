A Ripostnál általában hajlamosak kombinálni a kormányközeli szervilizmust a totális elmebajjal, azonban arra tényleg nehéz szavakat találni, ami ma az embereket a napilap címlapján fogadta:

A Ripost magyarrá avatja Marco Rossit!

- írják a címlapon, és most hagyjuk is azt, hogy vajon Rossi mestert mennyire érdekelheti, hogy Ómolnár Miklós bulvárpropagandája mivé fogadja éppen. Ennél sokkal fontosabb, hogy a Ripost agysebészei konkrétan még magyar nevet is adtak a szövetségi kapitánynak, ami nem más, mint

Veres Márk.

Mert ugyebár a rossi/rosso olaszul pirosat jelent.

Éppen ezért játszunk is el a gondolattal, hogy mi lett volna, ha a Ripost honosítói nem csak Rossit fogadják tiszteletbeli magyarrá, hanem az összes korábbi külföldi szövetségi kapitányt is.