Több mint hatvan év után először költöttek ki tojásokat rövidcsőrű lilék Chicagóban, ahol emiatt el kell maradnia egy vízparti fesztiválnak.

A Mamby on the Beach szervezői pénteken jelentették be, hogy az augusztus második felére meghirdetett fesztivál idén rajtuk kívül álló okok miatt elmarad.

A rövidcsőrű lile ugyanis veszélyeztetett faj, amelynek bár rendkívül nagy az elterjedési területe (Kanada és az Amerikai Egyesült Államok területén fészkel), egyedszáma viszont aggasztóan kicsi, így megmentésre szorul.

A szervezők megpróbáltak másik helyszínt keresni a rendezvénynek, de végül belátták, hogy egy hónappal a fesztivál előtt már nem fognak olyan partszakaszt találni, amelyik alkalmas lenne a Mamby on the Beach befogadására.

A fesztiválon idén olyan nevek léptek volna fel, mint a Brockhampton, Flying Lotus, Santigold, Troye Sivan, a Sylvan Esso, Bob Moses és a Washed Out.

Idén egyébként Magyarországon is történt hasonló: Zebegényben egy nagy csapat parti fecske sajátította ki az éppen felújítás alatt lévő strandot, így a védett madarak miatt az idei nyárra strand nélkül maradt a település. Az erről szóló videónkat itt nézheti meg.

(via Consequence of Sound)