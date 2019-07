Influencernek lenni egyre keményebb meló, iszonyú durva konkurenciaharc megy az internetezők figyelméért, és emiatt a feltörekvő sztárok egyre bizarrabb és veszélyesebb kunsztokat vállalnak be. Mindez hatványozottan igaz Kínára, ahol Youtube, Facebook és Twitch híján a helyi DouYu nevű videós platformon szabadult el az őrület.

Csak idő kérdése volt, hogy a jelenség tragédiába torkolljon, és ez most be is következett. A Sun becenéven futó, közepesen híres vlogger ugyanis azt találta ki, hogy élőben közvetíti, ahogy élő rovarokat, lárvákat és hasonlókat eszik, eközben sört, töményet és ecetet iszik. A bogarak jó része ráadásul mérgező is volt.

Ezt 15 ezren nézték élőben.

A közvetítés még akkor is ment, amikor összeesett, sőt, akkor is, amikor a barátnője megtalálta a holttestét. (A videót azóta eltávolították az oldalról.)

