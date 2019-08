Amszterdam legjobb helye egy lakóhajó, ami így önmagában még nem olyan meglepő, a legális füvezés és a többi hasonló mellett végül is ezekről is ismert a város. De ez a hely mégis elég meglepő:

egy lakóhajóra telepített macskamenhelyről van ugyanis szó.

A De Poezenboot (vagy The Catboat) 1968 óta áll Amszterdam egyik csatornáján, az alapító Mrs. v. Weelde addig csak a lakásában adott menedéket a gazdátlan macskáknak, de amikor ott már nem fértek el, vett nekik egy állóhajót, hogy aztán 90 éves korában bekövetkezett haláláig egyengesse a macskák sorsát.

A hajót ma már annyian látogatják, hogy a főszezonra kibővítették a nyitvatartásukat is, ilyenkor minden nap, napi kétszer két óráig lehet látogatni a hajót ingyenesen (adományt persze elfogadnak), de még így is gyakori a telt ház. A hajón olyan cicák tűrik vagy nem tűrik a simogatást, akik speciális igényűek, szóval nem is lehet örökbe fogadni őket, mert hozzáértő felügyeletre van szükségük, de persze ketrecekben olyan állatok is vannak, akiket haza lehet vinni, ott jártamkor az egyik nagy dumás, mindenkire rányávogó cirmoson ott is volt épp a "gazdis" tábla. Ahogy a honlapjukon szerepel: a cicák általában utálják a vizet, de ezek már megtanultak rajta élni, ők pedig már több mint fél évszázada tartják szárazon a tappancsaikat.

(Aki nem akar Hollandiáig utazni egy kóbor macska befogadásáért, annak is könnyű a helyzete, itthon is rengeteg menhely várja a leendő gazdik jelentkezését.)