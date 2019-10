Nem vagyok biztos benne, hogy maradéktalanul elhiszem, de a Complex egy elég bizarr sztorit írt le: Ryo Muranaka japán rapper gondolt egyet, eladta mindenét, és felkerekedett, hogy eljusson a lakhelyétől 6000 mérföldre található Clevelandbe.

És hogy miért? Mutatom a fotón:

Muraka akkora rajongója a széles körben csak az 1995-ös Crossroads című slágeréről ismert Bone Thugs-n-Harmony-nak, hogy vett egy darab, csak egy útra szóló repjegyet Clevelandbe, és elindult megkeresni a bandát. Kis kerülővel, de sikerült neki, igaz, hogy a kis kerülőbe az is beletartozott, hogy ellopták a bőröndjét, illetve hogy aktivistáknak kellett kisegítenie őt, hiszen az ideiglenes tartózkodási engedélye is lejárt, szóval bármikor szó nélkül kitoloncolhatták volna az országból. És azért mondom, hogy sikerült, mert a Bone Thugs egyik tagjával. Layzie Bone-nak sikerült összehozni, Bone úr pedig volt olyan kedves, és elintézett egy rövid szállodai tartózkodást is a japán férfinek, aki egyébként szintén rapper.

Videó is van: