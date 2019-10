Sok kérdés felmerülhet a világ leggusztustalanabb telefontokját nézve, de a legadekváltabb valószínűleg az, hogy

De most ez mégis miért kellett?!

Marc Teyssier és társai szörnyszülött alkotása ez az emberi bőrre megszólalásig hasonlító tok, amit értünk mi, hogy technológia szempontjából nagyon jó, és valahol tényleg lenyűgöző, hogy mennyire életszerű, és hogy milyen pontosan reagál a különböző érintésekre, de még mindig az itt a kérdés, hogy

most ezt mégis miért kellett?!

Lehet csipkedni, simogatni, csikizni is, és erre néhány alkalmazás érdemben reagálni is tud, és az érintésekből azt is meg tudja mondani, hogy éppen haragot érez a telefon tulajdonosa, vagy kedves, és ha ez még nem lett volna elég ijesztő, akkor jár hozzá egy virtuális avatar, aki például nevet ha csikizi az ember az undorító tokot.

Persze a cél az lenne egy normális világban, hogy ijesztő telefontokot inkább gyógyászati célra használják, de mind tudjuk, hogy nem az egészségügy, hanem a pornóipar lesz az első, aki ráveti magát.

Via Gizmodo